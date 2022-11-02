В Кремле не видят необходимости в выпуске новых документов по мобилизации Песков: в Кремле не видят необходимости выпускать дополнительные акты по мобилизации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, заключение юристов о том, что для завершения частичной мобилизации не требуется отдельный указ президента, исчерпывается этими выводами.

Это просто заключение. [Оно] состоит в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента, — заявил Песков.

Ранее Песков подтвердил, что указ президента о прекращении частичной мобилизации не нужен для остановки мобилизационных мероприятий. По его словам, данная точка зрения содержится в заключении государственного правового управления администрации президента и Министерство обороны уже разослало в военкоматы соответствующие телеграммы насчет остановки мобилизационных действий.

В свою очередь юрист Павел Чиков напомнил, что, в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Он также предположил, что официальное прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся.