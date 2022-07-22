В Кремле не прокомментировали присоединение Приднестровья к России Песков не прокомментировал присоединение Приднестровья к России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева о намерении непризнанной республики войти в состав России. По его словам, которые приводит ТАСС, он не знает, по какой причине было сделано данное заявление.

Видел сообщения СМИ, но не знаю, с чем это [заявление] связано, я не знаю, с какими процессами это связано. Ничего не могу сказать, — признался представитель Кремля.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. При этом он отметил, что правительство ПМР не собирается принимать решения в ущерб полумиллионному народу страны.