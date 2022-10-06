В Кремле не оценили желание Борреля урегулировать конфликт на Украине Песков: позиция Борреля по Украине противоречива

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Жозеп Боррель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель противоречив настолько, насколько настоящий дипломат противоречив быть не может. Ранее Боррель сообщил, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Песков отметил, что в Кремле его высказываниям не доверяют, передает РИА Новости.

Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив. Я вот так сказал витиевато. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии, — поделился он.

Накануне Боррель заявил, что Евросоюз планирует в октябре запустить миссию по подготовке украинских военных. При этом он отметил, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Боррель добавил, что это станет возможно, если «позволят обстоятельства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что диалог сторон зависит от хода спецоперации. Если Россия достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.