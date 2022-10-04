«Жизнь заставит»: в ГД оценили нежелание Зеленского говорить с Путиным Депутат ГД Затулин о нежелании Зеленского говорить с Путиным: жизнь заставит

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным производит странное впечатление, возникает ощущение, что он сам себе не доверяет и на всякий случай отрезает пути к отступлению, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, диалог сторон зависит от хода спецоперации, если РФ достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.

Это, безусловно, прецедент в мировой практике. Если со стороны РФ будут достигнуты значимые результаты, то переговоры состоятся, будет там Зеленский или кто-то еще сам себя обрезать или не будет, жизнь заставит. Пока она не заставила, тем более что на волне поддержки Запада украинская власть считает, что ей море по колено. Надо как можно быстрее их переубедить, — отметил Затулин.

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с Путиным. Данное решение в своем Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, это очередное подтверждение намерения Киева воевать «до последнего украинца».