В Кремле не намерены переносить дату осенних выборов Песков: власти не намерены переносить дату осенних выборов в России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти не принимали никаких решений относительно переноса на год выборов, запланированных на осень 2022 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли такая тема в повестке Кремля.

Нет, никаких решений на сей счёт не принималось, — сказал Песков.

Поводом для этого заявления стало предложение сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова отменить выборы в единый день голосования на время спецоперации. По его словам, сейчас «не время и не место» для выборов и борьбы политических партий, тем более что спецоперацию поддерживают все депутаты Госдумы.

Единый день голосования в России назначен на 11 сентября 2022 года. В его рамках планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. В конце 2021 года политтехнологи, юристы и прочие специалисты выехали в регионы, однако с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу». Сообщалось, что контракты с сотрудниками не разрываются, но и активной работы не ведётся. В администрации президента сообщили, что выборы отменять не планируется, однако не исключили их переноса.