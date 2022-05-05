В Кремле не комментируют задержание активиста Шария

Анатолий Шарий / Фото Соцсети

В Кремле не смогли прокомментировать задержание украинского блогера Анатолия Шария. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу Вы слушали Маяк, что ничего не может сказать о том, соответствует ли эта информация действительности.

Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать, — сказал Песков.

Ранее полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария по «международному ордеру». Власти Украины подозревают его в государственной измене, а также «в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».

В СБУ же утверждают, что Шария экстрадируют на Украину из Испании в течение нескольких недель. Глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова заявила, что Шарий отпущен под подписку о невыезде. Он вернётся в Каталонию, где будет ожидать решения суда об экстрадиции.