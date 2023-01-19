В Кремле назвали условие окончания СВО Песков: СВО закончится после того, как Зеленский начнет учитывать требования России

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться после того, как президент Украины Владимир Зеленский начнет учитывать требования России, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства отметил, что чем раньше это произойдет, тем скорее все завершится.

В любом случае чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил, — заявил Песков.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины быть не может. По его словам, Киев законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.