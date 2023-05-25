В Кремле назвали президента Азербайджана важным гостем на саммите ЕАЭС Песков: Алиев впервые примет участие в заседании саммита ЕАЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев станет важным гостем заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в заседании по видеосвязи также примут участие президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

Важно, что сегодня будет в качестве гостя впервые принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев, — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин также проведет с Алиевым двустороннюю встречу, также глава государства отдельно встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После этого планируется встреча в трехстороннем формате, рассказал пресс-секретарь российского лидера. Кроме того, у Путина состоится еще пара внутренних закрытых рабочих встреч, добавил Песков.

Прошлая встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась в Брюсселе 14 мая при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Представитель ЕС по итогам переговоров сообщал, что главной темой встречи стала нормализация отношений двух стран, в ходе которой лидеры подтвердили признание взаимной территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.