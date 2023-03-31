Песков назвал единственное средство достижения целей на Украине Песков заявил, что СВО является единственным средством достижения целей на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Проведение специальной военной операции — единственное средство достижения целей, которые поставлены перед Россией на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, в отношении Киева позиция Москвы не изменилась, передает РИА Новости.

Но в контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является единственным средством достижения целей, — заметил он.

Лукашенко в ходе своего обращения к народу и Национальному собранию предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия. Глава республики также заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о решении мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону СВО. По его мнению, люди, которые становятся добровольцами, заслуживают уважения и восхищения.

Пресс-секретарь президента отметил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают.