Песков: Путин и Эрдоган не достигли никаких конкретных договоренностей

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Никаких конкретных договоренностей президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи не достигли, поскольку не ставили такой цели, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует РИА Новости, основной целью встречи была «сверка часов» и она была осуществлена.

Какой-то фиксации в письменных документах или иных документах не планируется, а основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст. Эта цель была достигнута, состоялись очень и очень конструктивные и плодотворные переговоры, но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, — сказал Песков.

Встреча российского и турецкого лидеров прошла 4 сентября в Сочи. Они обсудили зерновую сделку, а также затронули ряд других важных вопросов. В частности, речь шла о переговорах с Украиной. Эрдоган изъявил готовность выступить посредником в диалоге Киева и Москвы. Путин в свою очередь отметил, что турецкий президент уделяет огромное внимание урегулированию украинского конфликта.