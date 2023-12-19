В Кремле анонсировали выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны Песков сообщил об открытых выступлениях Путина и Шойгу на коллегии Минобороны

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выступят на заседании коллегии МО в Национальном центре управления обороной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, выступления пройдут в открытом режиме в ближайшие час-полтора.

Да, это действительно так. Два выступления будут открытыми, — заявил Песков.

Он добавил, что во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин наградит Героев России. Как подчеркнул Песков, выступления главы государства на подобных мероприятиях всегда являются объектом повышенного внимания как в РФ, так и за рубежом. Во второй половине дня президент вернется в Кремль и проведет закрытые совещания и встречи.

Ранее Путин вручил жительнице Воронежа Наталье Миневой премию «Волонтер года». Церемония награждения состоялась на выставке «Россия» в Москве. Женщина вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает российским военнослужащим, изготавливая маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки.

По словам президента, желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение. Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям.