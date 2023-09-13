В Кремле анонсировали встречу глав МИД России и Северной Кореи Песков: встреча глав МИД России и КНДР может состояться в ближайшее время

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Сергей Лавров

В ближайшее время может состояться встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводитТАСС, контакты по линии глав внешнеполитических ведомств возможны в октябре.

В самое ближайшее время будем выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. И также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

Песков в свою очередь назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына очень важными и содержательными. Он рассказал, что Пхеньян планирует сотрудничать с Москвой в сфере авиации, транспорта и инфраструктуры.