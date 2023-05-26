Москва и Минск укрепят отношения в военной сфере на фоне внешних угроз Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это делается с учетом враждебного окружения двух стран.

Белоруссия, да, собственно, как и мы сами, находится в весьма и весьма враждебном окружении. Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие отношений в военной сфере. Что мы и делаем, — сказал Песков.

Он добавил, что некоторые соседние с Белоруссией государства делают официальные заявления о намерении вмешаться в ее внутренние дела.

Ранее Песков назвал Польшу враждебным для России государством. По его словам, заявления Варшавы о готовности поддержать переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела другого государства.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой.