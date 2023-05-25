Россия и Белоруссия подписали документы о нестратегическом ядерном оружии Шойгу: контроль за нестратегическим ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Виктор Хренин и Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории. В МО Белоруссии добавили, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой.

Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере. <...> Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран, — сказал Хренин.

Шойгу добавил, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией.

Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной, — подчеркнул глава Минобороны РФ.

При этом он отметил, что в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что США попытаются начать диалог с Россией о нестратегическом ядерном вооружении, не выполнив предварительных условий. По его словам, Вашингтон никогда не выведет боезаряды данного класса из Европы — это на грани фантастики.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обязательное предварительное условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на территорию США.