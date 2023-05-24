Песков назвал Польшу враждебным для России государством

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным для России государством. По его словам, заявления Варшавы о готовности поддержать переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела другого государства. Такое мнение представитель Кремля высказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным. <...> Мы видим, что это, враждебное нам государство, открыто говорит о своем намерении вмешиваться, в том числе, силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.

Депутат Госдумы по международный делам Дмитрий Новиков заявил, что в Белоруссии действительно может произойти вооруженный переворот, но шансы на его успех очень низкие. Он уверен, что главе государства Александру Лукашенко удастся держать все под контролем, а местные жители проявят мудрость.