В Херсонской области задержали диверсанта

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

В лесу Херсонской области задержали гражданина Украины, устроившего схрон оружия и боеприпасов для диверсий в регионе, передает РИА Новости. Оружие предназначалось для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и распространялось среди жителей региона.

Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района Херсонской области, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что оружие предназначалось для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и распространялось среди жителей региона.

Ранее полиция Мелитополя задержала подозреваемого в подготовке теракта местного жителя. По информации МВД Запорожской области, в ходе обысков у мужчины изъяли пару автоматов Калашникова, ручной пулемет, две ручные гранаты РГД-5, три противопехотных гранаты Ф-1 и самодельную взрывчатку. В общей сложности в арсенале мужчины было 15 единиц оружия.