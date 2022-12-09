В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). Разработчики проекта закона считают, что Москве больше не имеет смысла продолжать участвовать в организации.

Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации, — указывают авторы в пояснительных материалах.

Парламентарии предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года.

Международный валютный фонд ранее согласился, что Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. По мнению представителей организации, украинской стороне требуются в основном гранты.