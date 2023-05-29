В Госдуму внесли проект о наказании за наем без документов воинского учета

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Законодатели Калужской области внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого будут увеличены административные штрафы для работодателей за наем военнообязанных или подлежащих призыву граждан, если они не предъявили документы воинского учета. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе. Штрафы за нарушения составят от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

За нарушения предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Авторы проекта также предлагают усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. Для этого планируется ввести штраф от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф за это составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей, такая норма касается как приема граждан на работу, так и зачисления на учебу.

Штраф о несообщении в военкомат данных об изменении сведений воинского учета работника составит от 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета. Документ предусматривает в том числе запрет гражданам выезжать из России со дня вручения повестки.