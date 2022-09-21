Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на Украине запущен процесс распада страны. Процесс был неминуемым, отметил он в беседе с РИА Новости.
На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей, — подчеркнул депутат.
Он добавил, что запланированные в четырех регионах референдумы обязательно пройдут. То, что местное население выскажется за вхождение в состав России, сомнений не вызывает, считает Шеремет.
В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель, — заключил он.
Ранее стало известно, что советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: Соединенные Штаты никогда не признают готовящиеся референдумы о вхождении неподконтрольных Киеву территорий в состав России. Он назвал грядущие плебисциты оскорбительными.