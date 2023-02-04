В Госдуме захотели жестко ответить на поставки нового оружия Украине Депутат ГД Морозов: необходим военный ответ на передачу Киеву нового оружия США

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа, передает РИА Новости. Парламентарий отметил, что на Украине началась новая фаза военного противостояния. Так законодатель прокомментировал заявление Пентагона о передаче Киеву дальнобойных снарядов GLSDB.

Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния, — сказал Морозов.

Новый пакет военной помощи США Киеву на 2,2 миллиарда долларов включает в себя средства ПВО, а также ракеты большой дальности для HIMARS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы. 2 февраля в Волгограде Путин заявлял, что Москве «есть чем ответить» тем, кто втягивает в военный конфликт страны Европы. Также глава государства добавил, что «применением бронетехники дело не закончится».