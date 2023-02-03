Песков ответил на заявления США о поставках дальнобойных снарядов Украине Песков напомнил о предупреждении Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы, передает РИА Новости. 2 февраля в Волгограде Путин заявлял, что Москве «есть чем ответить» тем, кто втягивает в военный конфликт страны Европы. Также глава государства добавил, что «применением бронетехники дело не закончится».

Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Рейдер сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине будут предоставлены системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. Также в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.