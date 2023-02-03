Пентагон поставит Украине ракеты для HIMARS дальнобойные снаряды

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Amanda Jett

Поддоны с боеприпасами, направляющиеся в Украину

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, передает РИА Новости. Помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона и еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков. В том числе в рамках военной помощи будут предоставлены системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. Также уточняется, что в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.

[Эти поставки] дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят (украинским военным) проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины касательно проведения данных операций, то эти решения принадлежат им, — заявил Райдер.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что США планируют отправить на Украину ракеты с бомбовыми наконечниками Boeing и GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.

8 февраля Совбез ООН проведет заседание о поставках западного вооружение украинской армии. Об этой встрече просила российская сторона.