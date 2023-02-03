США передадут Украине GPS-бомбу с большой дальностью Bloomberg: США передадут Украине бомбу с GPS-наведением

Фото: US Air force

Соединенные Штаты планируют отправить на Украину ракеты с бомбовыми наконечниками Boeing и GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Bloomberg. По словам представителей отрасли, дальность ракет Boeing вдвое выше, чем у снарядов HIMARS. Новое вооружение может быть передано в течение девяти месяцев с момента подписания договора.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая в настоящее время широко используется, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками, — говорится в публикации.

Ожидается, что всего ракет с бомбовыми наконечниками будет отправлено на сумму не более $200 млн. По данным источников Bloomberg, общая стоимость нового пакета военной помощи составит $475 млн. Помимо бомб с GPS-наведением Украина получит новые противопехотные мины Claymore, ракеты Excalibur с GPS-наведением, оборудование для поддержки зенитно-ракетного комплекса Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Ранее офицер американской армии в отставке Брент Иствуд заявил, что украинские военные слишком быстро расходуют поставляемые Вашингтоном боеприпасы, из-за чего в США ощущается серьезная нехватка снарядов. Он уточнил, что ВСУ каждый день используют около 4700 снарядов разного типа и калибра, в то время как американские производители оружия изготавливают их намного медленнее.

Он уточнил, что власти США с момента начала активных действий передали ВСУ около миллиона снарядов калибра 155 мм. По словам офицера, для восстановления запасов потребуется больше пяти лет. Снаряды Excalibur же поставляются по одной тысяче в месяц, в то время как скорость их производства — одна тысяча в год. Кроме этого, на поле боя было отправлено до 8500 противотанковых ракет Javelin и 1600 зенитных ракет Stinger. Иствуд уверен, что при высокой скорости использования снарядов у США быстро истощатся запасы любого вооружения, которые нужны в том числе для проведения учений.