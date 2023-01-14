Офицер армии США: Путин должен улыбаться из-за нехватки боеприпасов для ВСУ Экс-офицер армии США Иствуд заявил, что Украина слишком быстро расходует поставляемые боеприпасы

Фото: МО Украины

Украинские военные слишком быстро расходуют поставляемые Вашингтоном боеприпасы, из-за чего в США ощущается серьезная нехватка снарядов, заявил в статье для 19FortyFive офицер американской армии в отставке Брент Иствуд. Он уточнил, что ВСУ каждый день используют около 4700 снарядов разного типа и калибра, в то время как американские производители оружия изготавливают их намного медленнее. Этот факт должен радовать президента России Владимира Путина, считает бывший офицер.

Путин улыбается: у Америки закончились боеприпасы для отправки на Украину? <...> Промышленной базе может потребоваться до пяти лет, чтобы произвести достаточно комплектов для пополнения американских запасов. Это не просто артиллерийские снаряды. Ракетам Javelin и Stinger может потребоваться от шести до восьми лет, чтобы они компенсировали объемы арсенала США. Это ставит под вопрос, смогут ли американцы вести еще одну войну против такого противника, как Китай, не исчерпав боеприпасы, — задается вопросом Иствуд.

Он уточнил, что власти США с момента начала активных действий передали ВСУ около миллиона снарядов калибра 155 мм. По словам офицера, для восстановления запасов потребуется больше пяти лет. Снаряды Excalibur же поставляются по одной тысяче в месяц, в то время как скорость их производства — одна тысяча в год. Кроме этого, на поле боя было отправлено до 8500 противотанковых ракет Javelin и 1600 зенитных ракет Stinger. Иствуд уверен, что при высокой скорости использования снарядов у США быстро истощатся запасы любого вооружения, которые нужны, в том числе для проведения учений.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что передача Киеву американских бронетранспортеров Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий. При этом он считает, что данные БТР следует использовать только в рейдовых операциях, которые не предусматривают серьезного противника, так как они не обладают качественной бронезащитой.