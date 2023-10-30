В Госдуме высказались об отказах банков по одобренной ипотеке Депутат ГД Николаев не увидел нарушений в отказах банков по одобренной ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После повышения ключевой ставки банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным до этого условиям: кредит не смогли получить около трети клиентов. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил в беседе с Lenta.ru, что не видит нарушений в данных действиях кредитно-финансовых организаций.

Этот вопрос не определен на уровне законодательства. Это вопрос договорных отношений с банком и правил банка. Влиять на это может только Центральный банк, а ЦБ, скорее всего, не будет влиять, потому что в таком случае они будут заставлять банки идти на какие-то сделки. Я не думаю, что тут есть какое-то нарушение, — пояснил парламентарий.

При этом депутат уточнил, что основной вопрос заключается в том, как помочь людям, оказавшимся в такой ситуации. Он подчеркнул, что для этого Центробанк мог бы пойти на субсидирование процентной ставки, но неизвестно, согласится ли с этим сам регулятор. Николаев заключил, что найти способ помочь заемщикам должны в правительстве, Министерстве финансов и Министерстве строительства.

Банк России ранее повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. В ЦБ уточнили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора, а прогнозы сохраняются на повышенных уровнях.