В Госдуме высказались об игре Блинкена с псом в цветах флага Украины Журавлев: игра Блинкена с собакой в Киеве отражает отношения США и Украины

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский

Показательная акция с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который играет и кормит популярного на Украине пса Патрона — прекрасная метафора на отношения между Вашингтоном и Киевом, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, даже тот факт, что еду для собаки принес украинский владелец, весьма показателен.

Это видео во многом метафорично — так же США заигрывают с Украиной, пока их взаимоотношения в объективе мировых СМИ. Заметно, что еду американский госсекретарь вовсе не достает из собственного кармана — ее принес собаке украинский владелец. Просто Вашингтон делает вид, что подкармливает Киев, на деле львиную долю средств распределяя между своими же министерствами, — рассказал депутат.

Он также заметил, что Патрона после фотосессии с Блинкеном никто не видел. Парламентарий иронично предположил, что собаку могли «отправить на живодерню», так как он «оставил шерсть на костюме американского господина».

Ранее стало известно о визите главы Госдепартамента США в Киев. Официально цели поездки дипломата не раскрывались, однако появилась информация о том, что Блинкен объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Предположительно, речь идет о сумме более $1 млрд.