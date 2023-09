Дмитрий Новиков

В Госдуме высказались об игре Блинкена с псом в цветах флага Украины Журавлев: игра Блинкена с собакой в Киеве отражает отношения США и Украины

6 сентября 2023 в 14:01 Автор: Евгений Гаман, Дмитрий Новиков

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский