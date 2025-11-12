Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:16

В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации

Депутат Колесник: Кличко следует лично возглавить отряд молодых солдат

Мэру Киева Виталию Кличко стоит лично возглавить отряд молодых солдат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя призыв политика снизить возраст мобилизации на Украине. По его словам, предложение градоначальника приведет к массовой эмиграции украинских мужчин, пригодных для воинской службы.

Неплохо бы Кличко пойти и возглавить этих 20-летних, показать, какой он из себя воин, раз он такой смелый боксер. Надо просто иметь в виду, что он призывает ребят идти практически на верную смерть. Кончится это тем, что увеличится бегство украинцев в любые страны, включая Россию, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что новая риторика Кличко связана с его желанием заслужить признание Запада из-за недавних расследований Национального антикоррупционного бюро Украины. По его мнению, мэр Киева хочет не только выслужиться перед западными партнерами, но и занять место украинского президента Владимира Зеленского.

Кличко, исходя из действий НАБУ, пытается заслужить уважение не перед своим народом, а перед западными партнерами. К тому же он хочет подсидеть Зеленского. Пока умный думал, дурак реку перешел. Зеленскому стоит побаиваться, этот друг его первый продаст, — заключил Колесник.

Ранее Кличко выступил с предложением снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. По его словам, инициативу побудила растущая обеспокоенность из-за массового отъезда молодых мужчин.

