Мэру Киева Виталию Кличко стоит лично возглавить отряд молодых солдат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя призыв политика снизить возраст мобилизации на Украине. По его словам, предложение градоначальника приведет к массовой эмиграции украинских мужчин, пригодных для воинской службы.

Неплохо бы Кличко пойти и возглавить этих 20-летних, показать, какой он из себя воин, раз он такой смелый боксер. Надо просто иметь в виду, что он призывает ребят идти практически на верную смерть. Кончится это тем, что увеличится бегство украинцев в любые страны, включая Россию, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что новая риторика Кличко связана с его желанием заслужить признание Запада из-за недавних расследований Национального антикоррупционного бюро Украины. По его мнению, мэр Киева хочет не только выслужиться перед западными партнерами, но и занять место украинского президента Владимира Зеленского.

Кличко, исходя из действий НАБУ, пытается заслужить уважение не перед своим народом, а перед западными партнерами. К тому же он хочет подсидеть Зеленского. Пока умный думал, дурак реку перешел. Зеленскому стоит побаиваться, этот друг его первый продаст, — заключил Колесник.

Ранее Кличко выступил с предложением снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. По его словам, инициативу побудила растущая обеспокоенность из-за массового отъезда молодых мужчин.