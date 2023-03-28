В Госдуме увидели потенциал добровольческой армии в России Депутат ГД Журавлев: в России реально создать единую добровольческую армию

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев заявил, что руководство различных действующих добровольческих отрядов готово к возможному объединению для создания одной большой добровольческой армии с единым руководством и централизованным снабжением, сообщает портал «Аргументы недели». Парламентарий при этом предупредил, что к этому процессу следует «подходить очень тонко».

Руководство разрозненных добровольческих отрядов вполне готово к созданию добровольческой армии с единым командованием, централизованным снабжением и общей координацией. К созданию единой армии с единым руководством стоит подходить очень тонко, так как добровольческие формирования имеют черту единения вокруг командира, которому бойцы доверяют на все 100%, — сказал Журавлев.

Он также отметил, что не всем бойцам требуется «отменная физическая подготовка», так как многие работают на передовой операторами дронов.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.