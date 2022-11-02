В Госдуме увидели опасность в идее Майданова отменить иноагентов Депутат Шолохов: идея Майданова отменить иноагентов опасна «охотой на ведьм»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Майданов

Призыв музыканта, депутата Госдумы Дениса Майданова запретить выступления признанных иноагентами артистов может привести к начале «охоты на ведьм» в России, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов. Он уточнил, что сам статус иноагента не должен означать автоматических репрессий, так как не каждое лицо, которое получает средства из-за рубежа, заслуживает этого.

Опасность в том, чтобы не свалиться в охоту за ведьмами. Мне кажется неверной именно формулировка «признанных иноагентами». <...> Я считаю, что формулировка по принципу иноагентства совсем не верная, — заявил парламентарий.

Шолохов напомнил, что он является президентом российского комитета ИКОМ, который осуществляет свою деятельность при ЮНЕСКО, и по закону он также легко может быть зачислен в статус иноагентов. Однако, по его мнению, некоторые организации получают эту поддержку для благих целей. Поэтому наказывать нужно не по принципу иноагентства, а по реальному нанесенному вреду, убежден депутат.

Еще раз подчеркну, что выделение таких лиц и организаций должно быть не по принципу иноагента, а по принципу реально нанесенного вреда и обозначенной, совершенно четкой позицией, которая является вредоносной, — заключил он.

Денис Майданов ранее заявил, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля». По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.