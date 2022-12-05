В Госдуме сравнили «человека года» Зеленского с фельдмаршалом Паулюсом Миронов: Зеленский стал «человеком года», как Паулюс со званием фельдмаршала перед взятием в плен

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сравнил объявление Financial Times президента Украины Владимира Зеленского «человеком года» с присвоением звания фельдмаршала Третьего рейха Фридриху Паулюсу, которое тот получил за несколько дней до своего плена в феврале 1943 года. Миронов назвал западные премии маскарадом и ширмой для прикрытия преступлений киевского режима и агрессивной циничной политики Запада.

С тем же успехом ему можно было бы присуждать Нобелевскую премию мира и любую другую «демократическую» награду. Все эти западные премии, номинации, звания — не более чем маскарад и ширма для прикрытия чудовищных преступлений киевского режима и агрессивной циничной политики Запада, который развязал с Россией войну до последнего украинца, — заявил Миронов.

Он напомнил, что после избрания в 2019 году Зеленский раздавал столько обещаний прекратить конфликт в Донбассе, однако он продолжает играть написанную для него роль «в этом кровавом спектакле», который давно превратился в настоящую драму для граждан его страны.

Однако скрывать правду становится все сложнее. Люди на Украине и на Западе все чаще начинают понимать, что им врут, что их благосостояние и даже жизнь приносятся в жертву во имя ложных ценностей. Поэтому рано или поздно этот спектакль закончится. А Зеленский останется со своим званием «человека года», как Фридрих Паулюс со званием фельдмаршала, которое он получил за несколько дней до своего плена в феврале 1943 года, — резюмировал парламентарий.

Ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал Зеленского гением лицедейства, а также заявил, что «киевский режим пьет кровь» украинцев. Кадыров задался вопросом, что президент Украины себе позволяет и как долго это продлится.