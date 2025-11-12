Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 21:00

В Госдуме спрогнозировали последствия отказа Армении от российского зерна

Лидер СРЗП Миронов: отказ от российского зерна навредит самой Армении

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если Армения решит отказаться от поставок российского зерна в пользу украинского, то навредит этим лишь себе, сказал в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, РФ от потери покупателя ничего не потеряет.

Гадать, что в конечном итоге решат в Ереване, бессмысленно. Тем более России потеря такого покупателя ничем не грозит. Очевидно, что смена поставщика способна навредить самой Армении, но об этом руководство страны, похоже, думает в последнюю очередь, — подчеркнул политик.

Парламентарий охарактеризовал Пашиняна как «бесхребетного» политика, готового пойти на все ради симпатии «господ из Брюсселя».

Если же армянский премьер поймет, что реакция России [на отказ Армении от зерна] станет для него болезненной, он столь же легко пойдет на попятную и будет все отрицать, — уверен Миронов.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Армении заместить российское зерно украинским. При этом утверждается, что Ереван готов пойти на такой шаг даже несмотря на то, что поставки от Киева будут стоить ему в полтора раза дороже.

Армения
зерно
Россия
Украина
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
