В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве Депутат Бессараб: в 2026 году россиян ожидают позитивные изменения в сфере труда

В России с января 2026 года вступил в силу ряд позитивных изменений в трудовом законодательстве и социальной сфере, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ходе пресс-конференции на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?». Основным новшеством стало значительное повышение минимального размера оплаты труда и связанных с ним социальных выплат, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам парламентария, с начала года МРОТ был увеличен до 27 093 рублей, что напрямую повлияло на размер различных пособий. В частности, выросли выплаты по беременности и родам, а также пособия по временной нетрудоспособности, прирост которых в месяц составил более 207 тыс. рублей.

С 1 февраля у нас увеличиваются социальные выплаты. Все практически без исключения. Их более 40 учтено только в бюджете Социального фонда России. С 1 января увеличилась страховая пенсия для 38 млн получателей, — сказала депутат.

Бессараб также сообщила о важных законодательных поправках, касающихся квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь обязанность создавать такие квоты распространяется и на обособленные структурные подразделения компаний, в первую очередь в сфере розничной торговли. Среди других ключевых нововведений депутат отметила введение с 1 сентября обязательных электронных медицинских книжек, которые полностью заменят бумажные носители.

Парламентарий подчеркнула, что действующее законодательство гарантирует невозможность ухудшения условий для работников. Все планируемые изменения, включая корректировки в процедурах медицинских осмотров для отдельных категорий сотрудников, носят исключительно позитивный характер и направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан.

Ранее Бессараб напомнила, что россиян ожидает короткая рабочая неделя в следующем месяце. Это связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, который в текущем году выпадает на понедельник.