В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат в 2026 году Депутат Чаплин: социальные пенсии будут повышены на 6,8% с 1 апреля

Социальные пенсии будут повышены на 6,8% с 1 апреля, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что эти выплаты положены гражданам, у которых нет необходимого страхового стажа.

Выплаты, предназначенные для граждан, не имеющих необходимого страхового стажа, а также для детей-инвалидов и инвалидов с детства, вырастут на 6,8%. После повышения, к примеру, социальная пенсия по старости составит 9424,1 рубля. Для пенсионеров, чей совокупный доход после всех индексаций окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, будет в беззаявительном порядке назначена социальная доплата. С 2026 года процедура назначения таких доплат в большинстве регионов страны переходит к Социальному фонду России, что должно сделать получение выплат более удобным, — объяснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что с 1 февраля прибавка затронула и работающих, и неработающих пенсионеров, а также получателей страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Он пояснил, что для работающих пенсионеров это продолжение практики, возобновленной с 2025 года, когда индексация стала проводиться в текущем режиме, а не откладываться до момента увольнения.

Помимо страховых и социальных пенсий, в 2026 году пройдет плановое повышение пенсий для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Их выплаты будут проиндексированы с 1 октября на 4% вслед за повышением денежного довольствия действующих военных. Также важным изменением для многих россиян, в первую очередь для многодетных матерей, станет новый порядок учета стажа. С января 2026 года снимаются прежние ограничения, и в страховой стаж для пенсии будут засчитываться периоды ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было ранее, — рассказал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что некоторые многодетные семьи в России сталкиваются с трудностями при получении положенных льгот из-за недостатка финансирования в регионах и бюрократических сложностей. По его словам, проблемы возникают с реализацией таких ключевых мер поддержки, как предоставление земельных участков, компенсация за детский сад и льготы по транспортному налогу.