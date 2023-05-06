Друг Прилепина рассказал о состоянии писателя после подрыва автомобиля Депутат Госдумы Кузнецов: Прилепин остался жив после взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Кузнецов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал NEWS.ru, что его друг, публицист Захар Прилепин остался жив после взрыва автомобиля, в котором ехал по Нижнему Новгороду. По словам парламентария, сейчас на месте инцидента работают специалисты.

Самое главное, что он жив. Это главная информация на данный момент для нас. Там работают специальные люди, — сказал Кузнецов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что инцидент произошел около 10:40. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва автомобиль перевернулся.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате случившегося погиб водитель писателя, сам Прилепин получил ранение в ноги. Рогов позднее уточнил, что погиб личный охранник Прилепина с позывным «Злой» — по данным SHOT, он является гражданином Украины. Вместе с писателем в машине также находилась его дочь — она не пострадала.

Сейчас на месте ожидают вертолет. Позже SHOT добавил, что Прилепин находится в тяжелом состоянии, но пока не понимает, что произошло.

В 2020 году на Прилепина было совершено покушение в ДНР. Тогда «Злой» рассказал, что собака бывшего главы республики Александра Захарченко по кличке Личка почувствовала взрывчатку, которой пытались взорвать автомобиль. Пластидом была начинена книга.