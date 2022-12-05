В Госдуме рассказали о росте пенсий в 2023 году Депутат Бессараб: в 2023 году средняя пенсия вырастет до 21 тысячи 862 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году размер средней пенсии по старости в России составит 21 тысячу 862 рубля, рассказала «Радио 1» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что выплата увеличится на тысячу рублей по сравнению с текущими показателями. Также депутат добавила, что в 2022 году пенсии подняли до уровня, которого планировали достичь в 2024 году. Парламентарий уточнила, за год после двух повышений выплаты выросли на 20% и в среднем составили 20 тысяч 862 рубля.

Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров к концу текущего года составила 20 тысяч 862 рубля, а к следующему году средняя пенсия по старости составит 21 тысячу 862 рубля, то есть вырастет еще на тысячу рублей. Это предварительные данные, но они уже внесены в параметры российского бюджета, — рассказала Бессараб.

Депутат уточнила, что согласно частично ратифицированной в России 102 конвенции Международной организации труда пенсия должна составлять 40% от утраченного из-за нетрудоспособного возраста заработка. Так, например, чтобы пенсии в стране были размере 46 тысяч рублей, средняя зарплата должна быть 130-140 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении прожиточного минимума для граждан страны до 14 375 рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. До этого времени минимальная сумма будет составлять 13 919 рублей.