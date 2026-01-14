Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:16

В Госдуме рассказали, как Тимошенко использует уголовное дело в свою пользу

Депутат Белик: дело против Тимошенко усилит ее электоральную поддержку

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Не исключено, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратит возбуждение уголовного дела против нее в свою пользу и будет вновь презентовать себя как жертву политических репрессий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, вполне возможно, что такой ход добавит очков к ее электоральной поддержке, особенно на фоне недовольства народа действующей властью.

Тимошенко всегда была известна своей ярой борьбой за власть. Но вот возглавить Украину ей никак не удавалось, она всегда была где-то близко, но не в президентском кресле. Это тот случай, когда человек не поступится ничем и никем ради достижения заветных целей, — сказал парламентарий.

По его прогнозам, в ближайшее время всплывет много любопытной информации. Он отметил, что в условиях политической турбулентности будет четко видно, как представители украинского политикума будут уничтожать друг друга.

Ранее сообщалось, что Тимошенко отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Ее подозревают в подкупе депутатов Рады. При этом она подтвердила, что в ночь на 14 января в офисе партии «Батькивщина» проходили обыски без соответствующих официальных разрешений.

Юлия Тимошенко
Украина
власть
уголовное дело
