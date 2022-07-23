В Госдуме рассказали, как антироссийские санкции навредили США Депутат Госдумы Кравченко: санкции против России создали проблему для госдолга США

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Денис Кравченко

Ограничительные меры США в отношении российского госдолга привели к падению популярности американских государственных облигаций и кризису, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с URA.RU депутат назвал естественным процесс, при котором снижается доля стран в госдолге Соединенных Штатов Америки.

По мнению парламентария, тренд на диверсификацию вложений, особенно в экономику США, будет лишь усиливаться. Снижение доли в американском госдолге Китая и Японии свидетельстсвует о запросе на формирование новых мировых валютных зон и политических блоков, подчеркнул он.

Думаю, нет смысла говорить об инфляции, которую американские власти надеются сдержать путем введения санкций в отношении России, а также за счет вложений других стран. Но сегодня вовлеченность стран в госдолг США выступает фактором, передающим инфляцию и высочайшую волатильность как заразу, — заявил Кравченко.

Депутат также отметил, что иена начала стремительное падение с 1 марта, а инфляция в Японии начала раскручиваться по аналогии с американской.

Снижение доли в госдолге — явная попытка убежать с тонущего звездно-полосатого корабля, — отметил парламентарий.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий, являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу России.