В Госдуме рассказали, чего не следует ждать после послания Путина Картаполов попросил не ждать от Думы «волнующих решений» после послания президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РБК, что парламентарии не ожидают принятия «решений в военной сфере, которые могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента, которое состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в Госдуме никто не знает содержание послания, но отметил, что существуют определенные процедуры для принятия любого решения. По его словам, новой волны мобилизации ждать не стоит.

Мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество. В послании будут поставлены задачи, президент будет говорить об очень важных вещах, но ждать объявления новой мобилизации или других крупных решений по военной операции на Украине не стоит, — сказал Картаполов.

Парламентарий напомнил, что любой законопроект, который выносится на рассмотрение депутатов Госдумы, должен пройти ряд согласований. Картаполов пояснил, что за один день «сделать это невозможно».

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент в ходе выступления сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.