В Госдуме рассказали, будут ли отправлять срочников в зону СВО Депутат Госдумы Швыткин: срочников не будут отправлять с зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Срочников, призванных осенью с 1 октября по 31 декабря, не будут отправлять в зону специальной военной операции, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что осенний призыв практически не будет отличаться от весеннего, в том числе и количественно.

Особых изменений в осеннем призыве не будет. Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. <...> Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят, — уточнил Швыткин.

Парламентарий напомнил, что повышение призывного возраста также не коснется нынешних срочников. Депутат добавил, что это последний раз, когда на службу будут отправлять мужчин до 27 лет.

Это последний раз, когда будут призывать мужчин до 27 лет. Закон о повышении призывного возраста их не коснется, — заключил Швыткин.

При этом военный эксперт Алексей Суконкин не исключил призыв срочников в зону проведения военной операции на Украине после 1 октября. Он предположил, что молодых людей могут направить проходить службу в новых регионах страны: в Запорожской и Херсонской областях или в ДНР и ЛНР.

Замглавы Минцифры Олег Качанов ранее сообщил, что единый реестр воинского учета полноценно заработает в России не раньше 2025 года. По его словам, это связано с жесткими требованиями по инфраструктуре и безопасности, поскольку в реестре будут храниться данные, содержащие служебную тайну.