В Госдуме призвали создать объединение государств по образу СССР Депутат Госдумы Шеремет: следует создать объединение суверенных государств по образу СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР для противостояния экспансии Запада. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что существование Советского Союза сдерживало НАТО в стремлении «поработить и колонизировать весь мир».

Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР, — подчеркнул депутат.

Он считает, что предлагаемый им союз позволит многим странам укрепить свой суверенитет, подвергающийся нападкам и размыванию со стороны Вашингтона. Новый блок, предположил Шеремет, по своим границам может оказаться больше Советского Союза. Причем, союз будет равноправным, в отличии от того, что обычно создают США «под личиной помощи и торжества демократии», добавил депутат.

Нерушимость границ и безопасность новому объединению даст Россия, у которой, уверен Шеремет, «есть все возможности и потенциал» для этого.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил советскую власть в «украинизации Украины». Он также отметил, что уже после распада СССР Украину и Россию искусственно разделили. По его мнению, последствия тех исторических событий приходится расхлебывать сегодня. Аксенов добавил, что главной целью спецоперации является защита интересов России и обеспечение безопасности граждан страны.