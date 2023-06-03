В Госдуме призвали передавать в зону СВО подержанные машины бесплатно Депутат Госдумы Кузнецов: подержанные машины следует передавать в зону СВО бесплатно

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что подержанную военную технику нужно передавать в зону спецоперации на Украине бесплатно. В беседе с URA.RU он отметил, что Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) сейчас продает старую военную технику бизнесменам.

Я попросил [председателя правительства РФ Михаила] Мишустина запретить Росрезерву продавать бизнесменам старую военную технику. Нужно это остановить. Всю технику, даже может старую, нужно передавать мобилизованным на фронт бесплатно, — рассказал депутат.

Он пояснил, что сборами на такие автомобили периодически занимаются матери и жены мобилизованных. При этом Росрезерв «продает старые уазики близкому кругу бизнесменов». Те позже «втридорога сбывают» технику тем же женам, что неправильно, считает Кузнецов.

Ранее размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим-контрактникам, задействованным в зоне специальной военной операции (СВО), составляет не менее 200 тысяч рублей. Такие данные привело Министерство обороны РФ. Указано, что это минимальная ставка.