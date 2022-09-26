В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных вузов Депутат Метелев призвал не мобилизовывать студентов и аспирантов частных вузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову обращение, в котором призвал освободить от частичной мобилизации студентов и аспирантов частных вузов и техникумов, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Депутат отметил, что в опубликованном 24 сентября указе президента России гарантируется отсрочка от призыва для студентов государственных вузов. Метелев подчеркнул, что документ не регламентирует политику частичной мобилизации в отношении студентов частных вузов и колледжей, а также аспирантов.

Метелев считает, что студенты государственных и частных вузов — одна и та же категория граждан, «однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу». По мнению депутата, подобная ситуация негативно скажется на всей системе высшего образования, «создавая риски для закрытия 212 частных университетов».

Парламентарий считает, что «молодые, неопытные и не обученные военному делу студенты» попросту не смогут оказать поддержку ВС РФ на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.