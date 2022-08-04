В Госдуме призвали разрешить проверки утечек персональных данных Депутат Госдумы Хинштейн призвал кабмин разрешить проверки утечек персональных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить Роскомнадзору проводить проверки бизнеса по фактам утечек персональных данных. По данным самого РКН, на которые депутат ссылается в своем Telegram-канале, всего скомпрометировано свыше 136,5 млн записей, содержащих персонифицированную информацию. При этом введенный в марте мораторий на внеплановые проверки не позволяет привлечь компании к ответственности в случае утечек данных.

По данным Роскомнадзора, с начала года произошло уже 40 утечек баз персональных данных россиян, однако проводить проверки этих фактов регулятор теперь не вправе, — отмечает Хинштейн.

Ранее стало известно о массовой утечке персональных данных пользователей «Почты России». Сообщалось, что всего утекло 10 млн строк, которые содержали Ф. И. О. отправителей и получателей, их телефонные номера, а также трек-коды отправлений. Тогда Хинштейн заявил, что эта утечка должна стать предметом серьезных разбирательств, в том числе со стороны прокуратуры и Роскомнадзора. По его словам, взлом произошёл извне по причине человеческого фактора и халатности.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал ужесточить штрафы за утечку персональных данных. Он отметил, что текущий размер штрафов в 60–100 тысяч рублей нельзя сравнить с тем ущербом, который причиняет слив персональной информации. По его мнению, необходимо ввести оборотные штрафы для компаний, в которых случилась утечка данных.