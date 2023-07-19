Сергей Попов

В Госдуме призвали дать ответ после признания ГУР в подрыве склада в Крыму Депутат ГД Чепа: со стороны России должны последовать ответные меры на взрыв склада в Крыму

19 июля 2023 в 11:51 Источник: lenta.ru

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Россия. Республика Крым. Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе