Россия должна дать ответ на взрыв склада боеприпасов в Крыму и принять меры к тому, чтобы подобное не повторялось, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа Lenta.ru. Таким образом он прокомментировал слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к ЧП.
Это очередной террористический акт, который совершен на территории России. За этим должны последовать ответные меры и соответствующие меры для того, чтобы предотвращать такие действия со стороны Украины, — сказал парламентарий.
Чепа добавил, что «сами по себе склады с оружием не взрываются». По его мнению, очевидно, что это произошло «не без участия ГУР».
Ранее Буданов заявил, что взрывы и пожар на складе боеприпасов в Крыму являются результатом операции украинской разведки и ВСУ. Он также добавил, что данные о расположении склада были получены от местных жителей.
Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.
В связи с ЧП власти Крыма приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов — Кринички, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного, — расположенных неподалеку от горящего Старокрымского военного полигона. По словам Аксенова, будут эвакуированы примерно 2,2 тысячи человек.