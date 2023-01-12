В Госдуме предупредили о риске возникновения ипотечного пузыря Депутат Госдумы Арефьев предупредил о риске возникновения ипотечного пузыря на рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В стране существует угроза ипотечного пузыря, заявил Lenta.Ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, закредитованность населения в России всегда была достаточно высокой, а в последние годы многие были вынуждены брать ипотеку, тогда как строительство государственного жилья значительно сократилось. К тому же после ухода иностранных компаний некоторые люди остались без работы.

Получилось так, что люди просто перестали зарабатывать деньги, ипотеку платить нечем, особенно большую. Надулся ипотечный пузырь, — подчеркнул депутат.

По его словам, это грозит в том числе разорением строительных фирм и ростом числа недостроев, и проблему необходимо решать за счет государственных инвестиций. Сообщения о рекордном уровне строительства жилья за 2022 год Арефьев назвал не совсем корректными: по его словам, решение правительства о газификации только зарегистрированного жилья привело к тому, что строения, стоявшие незарегистрированными десятки лет, начали регистрировать, и они попали в число «новых» за этот год.

Так что именно в строительстве никаких рекордов на самом деле не было, чуда не произошло, — заключил Арефьев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2022 году в России были построены и введены в эксплуатацию рекордные 100 млн кв. м жилплощади. По его словам, такие объемы строительства помогли улучшить жилищные условия около 3,6 млн семей.

В феврале прошлого года он отмечал, что аварийное жилье в России будет ежегодно прирастать на 2 млн кв. м и для решения этой задачи потребуется большая законодательная работа. По данным ВЦИОМа и «Дома.РФ», в январе 2022 года аварийным свое жилье считали 3,2 млн семей.