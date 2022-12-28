Хуснуллин заявил о рекордах при постройке жилья в 2022 году Хуснуллин: в 2022 году в России были построены рекордные 100 млн кв. м. жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году в России были построены и введены в эксплуатацию рекордные 100 млн кв. м. жилплощади, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, такие объемы строительства помогли усовершенствовать жилищные условия около 3,6 млн семьям.

Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 млн кв. м перешагнем, к концу января будет понятно, сколько жилья будет построено точно, но это уже точно больше 100 млн кв. м., — сказал Хуснуллин.

Ранее «Коммерсант» писал, что средняя стоимость на новостройки в России не изменилась, несмотря на то, что покупатели решили отложить сделки, из-за чего спрос на новое жилье упал. При этом уточняется, что цена новостроек на крупнейших региональных рынках за месяц выросла на 0,3%, а объем предложения — на 3%.

Согласно данным «ЦИАН.Аналитика», средняя стоимость новостроек в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях в октябре составила 139 тысяч рублей за квадратный метр. Уточняется, что за месяц этот показатель вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.