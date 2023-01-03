Кабмин РФ утвердил льготные условия ипотеки для жителей новых регионов

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Правительство России утвердило льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 млн рублей, а первоначальный взнос — не менее 10%.

Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти, — говорится в сообщении вице-премьера Марата Хуснуллина.

29 декабря правительство России продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки. Возможность получить льготный кредит по ставке 8% будет доступна до 1 июля 2024. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такой заем теперь смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет, ранее участвовать в программе могли только семьи, в которых как минимум один ребенок был рожден после 1 января 2018 года.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей — для остальных регионов.