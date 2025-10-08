Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:53

Депутат предупредил Киев о мощном ответе на удар по Белгороду

Депутат Колесник: Россия ответит на удар ВСУ по Белгороду массированной атакой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия ответит на удар ВСУ по Белгороду массированной атакой на критически важную инфраструктуру Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что Киев привык понимать исключительно язык силы.

Будем отвечать на удар по Белгороду, как и отвечали — массированными атаками на скопление противника, любые военные базы, критически важную инфраструктуру ВПК Украины и на все объекты, уничтожение которых повлияет на боеспособность ВСУ. Всегда надо отвечать. Киев понимает только язык силы, — пояснил Колесник.

Парламентарий отметил, что новая массированная атака по ВСУ не заставит себя долго ждать. По его словам, ситуация развивается таким образом, что вскоре задавать вопросы будет уже некому, если Россия перейдет к более решительным действиям.

Думаю, очередной массированный удар по Украине нужно ждать в ближайшее время. Пусть держат свои линзы, чтобы не повылетали. Вопросы надо задавать, а не отвечать. Но если мы зададим серьезные вопросы, к чему все идет, отвечать будет уже некому. Кто знает, что это будет. В прошлый раз и без «Орешника» ударили в ответ на атаку ВСУ так, что все завопили, — резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ракетном обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань погибли три человека. По его словам, еще один мирный житель пострадал. Глава региона добавил, что также было частично разрушено здание социального объекта.

