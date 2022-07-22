В Госдуме предложили ввести ответственность за побег диких животных Депутат Госдумы Бурлаков предложил ввести ответственность за побег диких животных

Фото: Stefan Huwiler/Global Look Press

В Государственной думе предлагают ввести ответственность за побег диких животных, пишет РИА Новости. С такой инициативой выступил депутат Сергей Бурлаков.

По мнению парламентария, наказание для владельцев диких животных за побег питомца может включать административный арест.

Инициатива была внесена в Госдуму после того, как накануне в подмосковных Мытищах обезьяна напала на двухлетнего ребенка и покусала его. В итоге девочку доставили в больницу. Животное содержалось в частном зоопарке и самостоятельно открыло клетку. Возбуждено уголовное дело.