В Госдуме предложили внести диггерство в перечень экскурсионных услуг Депутат ГД Костенко предложила внести диггерство в перечень экскурсионных услуг

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Диггерство и руферство необходимо узаконить, для этого следует внести их в перечень экскурсионных услуг, с таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что на данный момент организаторы несут ответственность только по статье «Незаконное проникновение на охраняемые территории».

При этом если это неохраняемый объект, например, заброшенный коллектор, то никто никакой ответственности за безопасность и жизнь людей не несет. <...> Это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, к ответственным за безопасность людей и так далее, — пояснила парламентарий.

Эксперты в ближайшее время обсудят, как обеспечить безопасность участников подобных экскурсий. Депутаты уже проанализировали сайты, на которых диггеры и руферы предлагают свои услуги в качестве экскурсоводов. Выяснилось, что чаще всего указывается только телефонный номер, но нет никаких данных об организаторах. Костенко уверена, что необходимо установить требование к раскрытию информацию. Это позволит понять, куда предъявлять претензии, пояснила депутат. Костенко уверена, что запрещать такие экскурсии бессмысленно.

Если на них есть спрос, значит, найдутся и поставщики таких услуг. Вопрос в том, будут ли они работать по закону или вне его, — заключила парламентарий.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга ранее задержали предполагаемого организатора нелегальных экскурсий по городским крышам. Задержанный 35‑летний уроженец Хабаровского края, по версии полиции, привлек к участию в незаконном бизнесе двух администраторов и пятерых гидов.